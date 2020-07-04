Світлини маєтку поширив у Facebook журналіст "Схем" Михайло Ткач.
Дивися повний текст \"Кінець епохи бідності\": журналісти показали маєток в Конча-Заспі, де оселився Зеленський.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24
"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Дивися повний текст \"Кінець епохи бідності\": журналісти показали маєток в Конча-Заспі, де оселився Зеленський.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24
>что государственные резиденции нужно “отдать детям”
журналисты неправильно понимали эту фразу. Зе имел ввиду своих детей.
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