RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Військові показали унікальний
автомобіль «Герасим» (Фото)

Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:47

Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)

Пропонуємо до обговорення:
Сили територіальної оборони (ТрО) ЗСУ активно беруть участь у бойових діях по всій лінії фронту, але часто мають обмеження в сучасній техніці. Військові демонструють винахідливість, щоб виконувати завдання, і створюють унікальні машини.

Дивися повний текст
Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100076
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:47

На фото ніяк не трофейна техніка свинособак, а мотлох із наших баз зберігання. Іржавий ЗіЛ-157, якому позавчора виповнилось років 60 від народження... І жере таке "новаційне рішення" не менше 50л/100 км.
aleutcompany
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)
R2 » Пон 22 кві, 2024 05:56
1 695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2024 05:56
75stasstas75
ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)
R2 » Суб 16 бер, 2024 22:32
2 796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 22:40
Hotab
У Держстаті показали, як зросли зарплати українців...
R2 » Вів 05 бер, 2024 13:24
1 481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 бер, 2024 13:24
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12567)
26.08.2024 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.