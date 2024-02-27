Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців.
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У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка)
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:24
У Держстаті показали, як зросли зарплати українців...
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Дивися повний текст
У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка)
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