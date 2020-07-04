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"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Світлини маєтку поширив у Facebook журналіст "Схем" Михайло Ткач.
Дивися повний текст \"Кінець епохи бідності\": журналісти показали маєток в Конча-Заспі, де оселився Зеленський
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R2
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24
>что государственные резиденции нужно “отдать детям”
журналисты неправильно понимали эту фразу. Зе имел ввиду своих детей.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:26
Пацан сказав — пацан зробив. Віддав своїм дітям. Які претензії?
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0mage0
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
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Rainbow
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59
медные трубы не прошел ...
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hlaaluu
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:05
ашо, надо его в хрущёвку селить, чтобы бабки вечером все новости сливали вместо Ермака?
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Son of Sun
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:07
Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
та ні в чому, хіба крім одного - за язик ніхто не тягнув, сказав - відповідай. думати треаба, перед ти як рот відкривати.
ах да, я ж забув. ще януковичу самий гуманний суд дозволив же не виконувати передвиборчі обіцянки. чим цей гірший?
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:34
Этот тупой у*** считает, что напечатав гривны, чтоб курс стал 30, жизнь станет лучше и веселей. Вирус власти, поразивший его головешку, превращает его в обычного алчного Президент, резиденция - его детям)))))
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intrastranger
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:57
Уже напечатал (1000, 500, 200) много. А сейчас подготавливает на повышение.
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Галина441
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:57
Да и свою Ж в конче поселил.
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Галина441
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