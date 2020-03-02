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Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19
А когда баррель 140уе стоил что было?
Готовят почву под подорожание!
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straponesa
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