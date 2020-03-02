Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19
Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне...
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Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара.
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