Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:28
Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки.
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:28
А якщо гривня знеціниться, наприклад, до 60грн/$ то хто компенсує банкам втрати? НБУ чи Зеленський?
Це Зеленський тупо просуває свою ідею з дешевою іпотекою. Поміняв главу НБУ саме для цього.
Але це все закінчиться великим "пшиком" і рейтингу Зе це не дасть.
Банки будуть висувати дуже завишені вимоги до позичальників або видавати тільки своїм з відкатами.
Ніхто СЬОГОДНІ не буде давати кредити під 10% річних. Ідіотів немає. Недалекий Зе просто цього не розуміє. "У Данії вже почали видавати безпроцентні кредити на житло" - ось його аргумент. Але Данія не Україна і данці не українці.
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:34
andrijk777, если вы о Зе, то немного не о том, если вы о валюте, то 60 грн за долл, не ясный прогноз, уместен вопрос когда? Смена главы НБУ, преференция власти, отношение к кредитованию имеет очень косвенно.
Имеет место, что - кризис.
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