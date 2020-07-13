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У Раді розповіли, коли може запрацювати податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:07
Пропонуємо до обговорення:
В "Слузі народу" розраховують, що закон про податок на виведений капітал вдасться прийняти до кінця поточного року. Повноцінно нововведення може запрацювати вже з 2021 року.
Дивися повний текст У Раді розповіли, коли може запрацювати податок на виведений капітал
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Додано: Вів 14 лип, 2020 18:08
Ждём отмену НДС и введение налога с оборота. Хватит кормить воров!!!
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