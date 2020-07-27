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Игорный бизнес, "низкая"
инфляция и прогноз курса

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?

14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса


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Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

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Ірина_
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