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Необхідно переглянути рішення
про підвищення тарифів на...

Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:16

Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Дивися повний текст Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на передачу струму, - нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:16

Правильно, на передачу тока понизить, а на передачу напряжения - повысить))))). Чтобы цена за передачу мощности осталась та же)))))
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:26

Re: Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на.

популисткое заявление нардепа - другого варианта нет.
и да, э/э в себестоимости любого производителя/трейдера, но не в тех масштабах, чтобы так волать...
Shaman
 
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