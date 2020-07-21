Как списать долг?

Додано: Сер 22 лип, 2020 15:09
Здравствуйте. Закрыли ФОП 07.07.2020 , ФОП 3 группа, единый налог 5%, отчеты не сдавались за 16,17,18,19 года. В личном кабинете в расчетах светится 43,400 тысячи долга по ЕСВ , который начал насчитываться ещё с начала 2014 года. Есть уже иск в исполнительной службе от налоговой. Вопрос. Что нам делать? ФОП не работающий, сменена прописка и не было в стране . Что будет если мы не подадим в положенные 30 дней отчетность ? Откуда такие суммы? У всех на данный период по 29 тыс , у нас 43,5. Как списать и спишут ли нам, если дело уже в исполнительной?