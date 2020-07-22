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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:09
Как списать долг?
Здравствуйте. Закрыли ФОП 07.07.2020 , ФОП 3 группа, единый налог 5%, отчеты не сдавались за 16,17,18,19 года. В личном кабинете в расчетах светится 43,400 тысячи долга по ЕСВ , который начал насчитываться ещё с начала 2014 года. Есть уже иск в исполнительной службе от налоговой. Вопрос. Что нам делать? ФОП не работающий, сменена прописка и не было в стране . Что будет если мы не подадим в положенные 30 дней отчетность ? Откуда такие суммы? У всех на данный период по 29 тыс , у нас 43,5. Как списать и спишут ли нам, если дело уже в исполнительной?
Додано: Чет 23 лип, 2020 08:54
Re: Как списать долг?
sofiko425, если дело в исполнительной службе, то походу был суд. Походу стоит обратиться к юристу.
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