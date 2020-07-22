RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как списать долг?

Как списать долг?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:09

Как списать долг?

Здравствуйте. Закрыли ФОП 07.07.2020 , ФОП 3 группа, единый налог 5%, отчеты не сдавались за 16,17,18,19 года. В личном кабинете в расчетах светится 43,400 тысячи долга по ЕСВ , который начал насчитываться ещё с начала 2014 года. Есть уже иск в исполнительной службе от налоговой. Вопрос. Что нам делать? ФОП не работающий, сменена прописка и не было в стране . Что будет если мы не подадим в положенные 30 дней отчетность ? Откуда такие суммы? У всех на данный период по 29 тыс , у нас 43,5. Как списать и спишут ли нам, если дело уже в исполнительной?
sofiko425
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:54

Re: Как списать долг?

sofiko425, если дело в исполнительной службе, то походу был суд. Походу стоит обратиться к юристу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 08.03.18
Подякував: 167 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.