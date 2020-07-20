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Ілон Маск пропонує транслювати
музику прямо в мозок (фото)

Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:29

Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска Neuralink оголосила про розробку мозкових імплантатів, які позбавлять людство від необхідності носити навушники.

Дивися повний текст Ілон Маск пропонує транслювати музику прямо в мозок (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:29

Будет стоить операция по установке имплантанта, к примеру, тысяч 20 дол, плюс риски. И кому это интересно?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:24

  alter написав:Будет стоить операция по установке имплантанта, к примеру, тысяч 20 дол, плюс риски. И кому это интересно?

Для того чтоб приблизится к полноценной жизни, многие люди готовы рискнуть и заплатить. Явный тому пример, это удаление опухоли в мозге.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:28

  ssnet написав:
  alter написав:Будет стоить операция по установке имплантанта, к примеру, тысяч 20 дол, плюс риски. И кому это интересно?

Для того чтоб приблизится к полноценной жизни, многие люди готовы рискнуть и заплатить. Явный тому пример, это удаление опухоли в мозге.

Без трансляции песен Киркорова прямо в мозг жизнь неполноценна. LOL
Dear_Sir
 
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