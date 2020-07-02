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В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:59

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кадрова проблема полягає в тому, що в школах працює велика кількість пенсіонерів.

Дивися повний текст В уряді побачили проблему: в школах працює велика кількість пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:59

Убьете образование полностью.
Пенсионеры хоть чему то учат. Молодняку вообще все равно на школьников.
Зарплаты только свои отхаживают.
Я уже ни сколько не сомневаюсь, что нас по тихому тупо уничтожают.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:10

Да, начиная с 2010 года
eugeneljt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:11

оптимизаторы в клептократическом государстве ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:17

Розподіліть мажорів по звичайних школах, забороніть вчити дітей у школах за кордоном, тоді побачимо. І побільше різних нових модних підручників щороку, щоб ніхто не знав, що потрібно вчити :)
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:18

Кожні район, місто та ОТГ специфічні, і ми маємо це розуміти. ..», – пояснив урядовець і додав, що потрібна комплексна державна програма.

За 30 років так і не зрозуміли?))

"Якби пішли вчителі пенсійного віку, то можна було б підвищити зарплати молодим педагогам."

Вибачте, але собі - коханим знайшли можливість підвищити з/п... Чому суддям є можливість платити по 100 тисяч, а молодим вчителям, нехай по 20, - немає ?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19

образование нужно полностью переработать...

как бы сделал я. И зарплаты педагогам нужно повышать в 2-3 раза... Причём это не касается молодой или пожилой преподаватель... Сделать привязку в зарплате от количества учеников , и когда в образовании будут высокие зарплаты ( такие что бы были больше чем в правоохранительных органах ). то и молодёжь потянется в педагогические вузы . Допустим во многих сёлах количество учеников в классах до десяти человек там можно и оставить зарплату на минимальном уровне.. А в городе у учителя по 30-35 человек. так и сделать ему в 3 раза больше зарплату . Ведь есть разница уделить внимание 10 ученикам или 30, не говоря уже о проверить у каждого тетрадку и домашнее задание... А по поводу отдалённости школ в некоторых регионах то сделать какие то небольшие общежития для учеников. реорганизовать школы где расстояния по 50 км в интернаты. что бы родители могли завезти ребёнка на неделю и забрать на выходные...
-Segey-
 
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-Segey-
и ходить строем
slonslon
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