В Україні кадрова проблема полягає в тому, що в школах працює велика кількість пенсіонерів.
Дивися повний текст В уряді побачили проблему: в школах працює велика кількість пенсіонерів.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 08:59
В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді побачили проблему: в школах працює велика кількість пенсіонерів.
Додано: Пон 27 лип, 2020 08:59
Убьете образование полностью.
Пенсионеры хоть чему то учат. Молодняку вообще все равно на школьников.
Зарплаты только свои отхаживают.
Я уже ни сколько не сомневаюсь, что нас по тихому тупо уничтожают.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:17
Розподіліть мажорів по звичайних школах, забороніть вчити дітей у школах за кордоном, тоді побачимо. І побільше різних нових модних підручників щороку, щоб ніхто не знав, що потрібно вчити :)
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:18
Кожні район, місто та ОТГ специфічні, і ми маємо це розуміти. ..», – пояснив урядовець і додав, що потрібна комплексна державна програма.
За 30 років так і не зрозуміли?))
"Якби пішли вчителі пенсійного віку, то можна було б підвищити зарплати молодим педагогам."
Вибачте, але собі - коханим знайшли можливість підвищити з/п... Чому суддям є можливість платити по 100 тисяч, а молодим вчителям, нехай по 20, - немає ?
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19
образование нужно полностью переработать...
как бы сделал я. И зарплаты педагогам нужно повышать в 2-3 раза... Причём это не касается молодой или пожилой преподаватель... Сделать привязку в зарплате от количества учеников , и когда в образовании будут высокие зарплаты ( такие что бы были больше чем в правоохранительных органах ). то и молодёжь потянется в педагогические вузы . Допустим во многих сёлах количество учеников в классах до десяти человек там можно и оставить зарплату на минимальном уровне.. А в городе у учителя по 30-35 человек. так и сделать ему в 3 раза больше зарплату . Ведь есть разница уделить внимание 10 ученикам или 30, не говоря уже о проверить у каждого тетрадку и домашнее задание... А по поводу отдалённости школ в некоторых регионах то сделать какие то небольшие общежития для учеников. реорганизовать школы где расстояния по 50 км в интернаты. что бы родители могли завезти ребёнка на неделю и забрать на выходные...
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