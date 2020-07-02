В уряді побачили проблему: в школах працює велика...

Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19

образование нужно полностью переработать...



как бы сделал я. И зарплаты педагогам нужно повышать в 2-3 раза... Причём это не касается молодой или пожилой преподаватель... Сделать привязку в зарплате от количества учеников , и когда в образовании будут высокие зарплаты ( такие что бы были больше чем в правоохранительных органах ). то и молодёжь потянется в педагогические вузы . Допустим во многих сёлах количество учеников в классах до десяти человек там можно и оставить зарплату на минимальном уровне.. А в городе у учителя по 30-35 человек. так и сделать ему в 3 раза больше зарплату . Ведь есть разница уделить внимание 10 ученикам или 30, не говоря уже о проверить у каждого тетрадку и домашнее задание... А по поводу отдалённости школ в некоторых регионах то сделать какие то небольшие общежития для учеников. реорганизовать школы где расстояния по 50 км в интернаты. что бы родители могли завезти ребёнка на неделю и забрать на выходные...