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В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:09

"комплексна державна програма":
-- чекаємо поки Ілон Маск або Гугл запустять інтернет по селах
-- заганяємо всіх на дистанційку
-- ставимо всюди камери і своїх інспекторів, які будуть стригти купони з батьків за те, що діти мають погані оцінки
План абсолютно реальний, років за п'ять ми стовідсотково обженемо Кенію
https://glavcom.ua/new_energy/video/pov ... 93229.html
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:49

Не успел сходить, как уже подтерли. Молодцы.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:01

Безграмотный замминистра.Уволить учителей - пенсионеров и за счёт этого повысить зарплату другим. Полный бред. Работающий пенсионер платит налоги на свою пенсию. Если не будут работать 2.6 млн пенсионеров пенсионный фонд рухнет и Украина станет банкротом
kazimirsky9
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:02

В уряді одні довбні сидять, які не взмозі причини з наслідками зклеїти.

Довбні, в школах працюють пенсіонери тому, що молодь туди йти не хоче за такі гроші. А не навпаки. Якщо персіонерів прибрати, то в школі взагалі не буде кому працювати.

До того ж збільшувати зарплати за рахунок скорочення кількості вчителів - таке міг тільки повний дебіл заявити. Навіть зараз у багатьох школах по 40+ учнів в класі. Ви хочете зробити 50-60, щоб скоротити кількість вчителів?
alt402
 
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