В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
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"комплексна державна програма": -- чекаємо поки Ілон Маск або Гугл запустять інтернет по селах -- заганяємо всіх на дистанційку -- ставимо всюди камери і своїх інспекторів, які будуть стригти купони з батьків за те, що діти мають погані оцінки План абсолютно реальний, років за п'ять ми стовідсотково обженемо Кенію https://glavcom.ua/new_energy/video/pov ... 93229.html
Безграмотный замминистра.Уволить учителей - пенсионеров и за счёт этого повысить зарплату другим. Полный бред. Работающий пенсионер платит налоги на свою пенсию. Если не будут работать 2.6 млн пенсионеров пенсионный фонд рухнет и Украина станет банкротом
В уряді одні довбні сидять, які не взмозі причини з наслідками зклеїти.
Довбні, в школах працюють пенсіонери тому, що молодь туди йти не хоче за такі гроші. А не навпаки. Якщо персіонерів прибрати, то в школі взагалі не буде кому працювати.
До того ж збільшувати зарплати за рахунок скорочення кількості вчителів - таке міг тільки повний дебіл заявити. Навіть зараз у багатьох школах по 40+ учнів в класі. Ви хочете зробити 50-60, щоб скоротити кількість вчителів?
Кто же молодежь учить, как надо учить будет?! Пединститут даёт диплом при наличии( увы) полного отсутствия практических навыков. Приходишь в школу, как в космос: журнал заполнять, детей в классе успокоить, беседу провести- тут окей, Гугл- не спасет...
alt402 написав:В уряді одні довбні сидять, які не взмозі причини з наслідками зклеїти. Довбні, в школах працюють пенсіонери тому, що молодь туди йти не хоче за такі гроші. А не навпаки. Якщо персіонерів прибрати, то в школі взагалі не буде кому працювати. До того ж збільшувати зарплати за рахунок скорочення кількості вчителів - таке міг тільки повний дебіл заявити. Навіть зараз у багатьох школах по 40+ учнів в класі. Ви хочете зробити 50-60, щоб скоротити кількість вчителів?
Повністю підтримую. Але, ІМНО, не тільки ""довбні", а й виконавці волі кукловодів
cennikova1969 Що одне дискримінація, що інше. Є хороші викладачі, є погані, вік на це не дуже впливає, можу назвати хороші приклади і для молодих, і для старших, поганих називати не буду. Просто "керманичі" вже вкотре проявили свою силу інтелекту, а він у них, як у Свєти Букіної -- "усіх пенсіонерів -- у концтабір"