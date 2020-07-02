RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:57

Цену на газ или свет повысить это у них без проблем. А вот всё остальное как то через задницу у ребят во власти. Причем дятлы в министерствах сидят при любой власти.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6971
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: eduard_k, sopkotomhu, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні працює система "від бідних до багатих" -... 1, 2, 3
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:49
20 1228
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 16:26
cannabis_ua
Мінцифри працює над легалізацією криптовалют та блокчейну
R2 » Вів 14 лип, 2020 11:18
3 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 08:51
Igorten
У Мінсоцполітики назвали головну проблему з підвищенням...
R2 » Чет 02 лип, 2020 23:00
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 23:00
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.