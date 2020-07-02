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В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:23

  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину.

Можно и с 7. Почему, работают уже с 16 лет, кто хочет. Можно осваивать профессию и необязательно в универе - 80% с ВО - это явный перебор, в Европе 30%! Это ВО уже обесценено в ноль! Вузы тоже надо сокращать.
Так а что протирать штаны лишние несколько лет, изучать 5 лет синусы в кубе (которые, вообще, кстати, нигде не применяются, даже ни один процесс не требует в своем описании возведения синусов и косинусов в степень), зубарить исторические даты и прочую гугловскую информацию и делать вид, что понимаешь структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным? Все равно свалят, если будут кому-то нужны, но на 2 года позже. И что? У нас везде лоббизм и раздутые штаты, а интересы учеников там лишние. Создать тюрьму, отмывать деньги, еще и поборы устроить, система создает священных коров и там уже неважно, какой изначально смысл закладывался в цели работы этих священных коров.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:43

  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину.

В институтах уже убрали пенсионеров по максимуму, молодые теперь уходят сами, школы продолжат перспективное для образования начинание.Раньше можно было идти на рынок, теперь только хардкор - выездное c/x.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:55

  hxbbgaf написав:
  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину.

Можно и с 7. Почему, работают уже с 16 лет, кто хочет. Можно осваивать профессию и необязательно в универе - 80% с ВО - это явный перебор, в Европе 30%! Это ВО уже обесценено в ноль! Вузы тоже надо сокращать.
Так а что протирать штаны лишние несколько лет, изучать 5 лет синусы в кубе (которые, вообще, кстати, нигде не применяются, даже ни один процесс не требует в своем описании возведения синусов и косинусов в степень), зубарить исторические даты и прочую гугловскую информацию и делать вид, что понимаешь структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным? Все равно свалят, если будут кому-то нужны, но на 2 года позже. И что? У нас везде лоббизм и раздутые штаты, а интересы учеников там лишние. Создать тюрьму, отмывать деньги, еще и поборы устроить, система создает священных коров и там уже неважно, какой изначально смысл закладывался в цели работы этих священных коров.


Я работаю в компании которая помимо прочего производит приборы для автоматического DNA sequencing. Это машины для автоматической сборки или разборки ДНК на нуклеотиды. Когда-то делал вид что понимал структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным. Потом годами возводил синусы и косинусы в квадраты и кубы в институте. А потом подумал подумал да и уехал в США. Ну вас нах объяснять где используются квадраты синусов. Как можно объяснить человеку разложение сигнала на гармоники и главное зачем???
Dear_Sir
 
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