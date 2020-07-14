В уряді побачили проблему: в школах працює велика...

Додано: Пон 27 лип, 2020 23:23

LutsMan написав: hxbbgaf написав: Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор. Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину. Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину.

Можно и с 7. Почему, работают уже с 16 лет, кто хочет. Можно осваивать профессию и необязательно в универе - 80% с ВО - это явный перебор, в Европе 30%! Это ВО уже обесценено в ноль! Вузы тоже надо сокращать.Так а что протирать штаны лишние несколько лет, изучать 5 лет синусы в кубе (которые, вообще, кстати, нигде не применяются, даже ни один процесс не требует в своем описании возведения синусов и косинусов в степень), зубарить исторические даты и прочую гугловскую информацию и делать вид, что понимаешь структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным? Все равно свалят, если будут кому-то нужны, но на 2 года позже. И что? У нас везде лоббизм и раздутые штаты, а интересы учеников там лишние. Создать тюрьму, отмывать деньги, еще и поборы устроить, система создает священных коров и там уже неважно, какой изначально смысл закладывался в цели работы этих священных коров.