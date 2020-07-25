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В уряді планують підвищити
зарплати бюджетникам

В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:20

В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що мінімальна зарплата і ставка бюджетників зростуть на 37,6%.

Дивися повний текст В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:20

Обещать не значит жениться.
ruvex
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Из этих повышений на три копейки всегда дуют событие
svetakolot1
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