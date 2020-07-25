Планується, що мінімальна зарплата і ставка бюджетників зростуть на 37,6%.
Дивися повний текст В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:20
В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам
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Дивися повний текст В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам.
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