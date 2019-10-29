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Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:54

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Пропонуємо до обговорення:
И как это сделать
Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.

Дивися повний текст 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в monobank
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:36

Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:50

  DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?

Аналогично, держусь из за этого за Приват.....
Какую альтернативу кто может подсказать ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:12

Re: Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Есть все причины этого не делать. Для ФОП моно не предлагает отдельных карт, а те что предлагает, предназначены для физических лиц, использование которых для бизнеса запрещено законом:
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/6 ... t-fizlitsa
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:53

Amid платеж с фоп счета на карту физ лица - бесплатен
kirill_yarovoi
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:31

Є нюанс, про який можна дізнатися тільки коли вже пізно: вхідний SWIFT платіж - 25 EUR
s_khlivnenko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:28

Re: Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

s_khlivnenko, со SWIFT не так всё просто. Отправитель либо оплачивает комиссию за свой счёт, либо вы за свой или поровну.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:52

  alex_dvornichenko написав:
  DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?

Аналогично, держусь из за этого за Приват.....
Какую альтернативу кто может подсказать ?

https://cabinet.tax.gov.ua/ так же просто как и в привате.
vladpenkov97
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:00

Не рекомендую, если работаете с валютой - курс реально плохой, от межбанка отстает от 10 до 30, иногда и 40 коп. Приват чаще дает фикс курс и то лучше. Тут один плюс - можно менять 24/7 но за это получать в среднем на 20..25 коп, меньше чем могли бы в других банках. Если Вы умеете планировать и продавать валюту в рабочее время - не должно быть проблемой.
И да, подтверждаю, за входящий платеж в валюте моно берет комиссию, в моем случае было 40 евро, хотя в другие банки с такими же реквизитами нет такой комиссии - и это ты уже узнаешь по факту.
Разочарован. Перешел в другие банки.
bossman
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:49

  bossman написав:Не рекомендую, если работаете с валютой - курс реально плохой, от межбанка отстает от 10 до 30, иногда и 40 коп. Приват чаще дает фикс курс и то лучше. Тут один плюс - можно менять 24/7 но за это получать в среднем на 20..25 коп, меньше чем могли бы в других банках. Если Вы умеете планировать и продавать валюту в рабочее время - не должно быть проблемой.

Да ладно. Вот сегодня смотрю: на начало дня межбанк - 28.31, приватовский для юриков - 28.25. Монобанковский для физиков - 28.22. Для юриков, значит, на несколько копеек выше (приватовский для физиков вообще 28.1). Это типичная картина, как по моим наблюдениям. Безусловно, в какие-то дни большой курсовой движухи может быть любой расклад, но, как правило, всё же у моно курс лучше приватовского. Если другие банки дают возможность продавать прямо по межбанковскому, тогда они выгоднее, конечно :)
moveton
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