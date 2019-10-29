Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

И как это сделать Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.
Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
Аналогично, держусь из за этого за Приват..... Какую альтернативу кто может подсказать ?
DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
Аналогично, держусь из за этого за Приват..... Какую альтернативу кто может подсказать ?
Не рекомендую, если работаете с валютой - курс реально плохой, от межбанка отстает от 10 до 30, иногда и 40 коп. Приват чаще дает фикс курс и то лучше. Тут один плюс - можно менять 24/7 но за это получать в среднем на 20..25 коп, меньше чем могли бы в других банках. Если Вы умеете планировать и продавать валюту в рабочее время - не должно быть проблемой. И да, подтверждаю, за входящий платеж в валюте моно берет комиссию, в моем случае было 40 евро, хотя в другие банки с такими же реквизитами нет такой комиссии - и это ты уже узнаешь по факту. Разочарован. Перешел в другие банки.
bossman написав:Не рекомендую, если работаете с валютой - курс реально плохой, от межбанка отстает от 10 до 30, иногда и 40 коп. Приват чаще дает фикс курс и то лучше. Тут один плюс - можно менять 24/7 но за это получать в среднем на 20..25 коп, меньше чем могли бы в других банках. Если Вы умеете планировать и продавать валюту в рабочее время - не должно быть проблемой.
Да ладно. Вот сегодня смотрю: на начало дня межбанк - 28.31, приватовский для юриков - 28.25. Монобанковский для физиков - 28.22. Для юриков, значит, на несколько копеек выше (приватовский для физиков вообще 28.1). Это типичная картина, как по моим наблюдениям. Безусловно, в какие-то дни большой курсовой движухи может быть любой расклад, но, как правило, всё же у моно курс лучше приватовского. Если другие банки дают возможность продавать прямо по межбанковскому, тогда они выгоднее, конечно