Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Додано: Сер 21 жов, 2020 19:00

Не рекомендую, если работаете с валютой - курс реально плохой, от межбанка отстает от 10 до 30, иногда и 40 коп. Приват чаще дает фикс курс и то лучше. Тут один плюс - можно менять 24/7 но за это получать в среднем на 20..25 коп, меньше чем могли бы в других банках. Если Вы умеете планировать и продавать валюту в рабочее время - не должно быть проблемой.

И да, подтверждаю, за входящий платеж в валюте моно берет комиссию, в моем случае было 40 евро, хотя в другие банки с такими же реквизитами нет такой комиссии - и это ты уже узнаешь по факту.

Разочарован. Перешел в другие банки.