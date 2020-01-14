|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:16
Перевод денег в Украину
Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:09
Re: Перевод денег в Украину
levnahamchen, при получении SWIFT-платежа банк налоги не снимет. Банк может запросить документы у получающей стороны и при их отсутствии вернуть платёж обратно.
От сего необходимо правильно заполнять реквизиты перевода и его назначение, чтобы было видно, что сын отцу переводить денежные средства.
Что касается налогов, то читаем это
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:58
Re: Перевод денег в Украину
Да. Не облагались бы если бы это были деньги на лечение или обучение - в кодексе есть исключения на этот случай, но там скорей всего должно быть документальное подтверждение что деньги были использованы на эту цель.
Но вообще учитывая что налоговая об этой операции не узнает - смысла озадачиваться этим вопросом нет, разве что отец хочет быть честным гражданином.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:19
Re: Перевод денег в Украину
Нет.
Называется не дочитал.
Начнём с конца:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:36
Податку немає точно,просто пишіть family....
Найпростіше IBAN на Монобанк ,якщо з Європи,там 1євро комісії.
Якщо потрібно розкажу з інших країн.
Найважче з США,тут swift.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|