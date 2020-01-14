RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Перевод денег в Украину

Перевод денег в Украину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:16

Перевод денег в Украину

Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо
levnahamchen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:09

Re: Перевод денег в Украину

levnahamchen, при получении SWIFT-платежа банк налоги не снимет. Банк может запросить документы у получающей стороны и при их отсутствии вернуть платёж обратно.

От сего необходимо правильно заполнять реквизиты перевода и его назначение, чтобы было видно, что сын отцу переводить денежные средства.

Что касается налогов, то читаем это https://i.factor.ua/journals/nibu/golde ... 34485.html
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 08.03.18
Подякував: 200 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:58

Re: Перевод денег в Украину

  levnahamchen написав:эти деньги облагаются налогом?

Да. Не облагались бы если бы это были деньги на лечение или обучение - в кодексе есть исключения на этот случай, но там скорей всего должно быть документальное подтверждение что деньги были использованы на эту цель.

Но вообще учитывая что налоговая об этой операции не узнает - смысла озадачиваться этим вопросом нет, разве что отец хочет быть честным гражданином.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 06.08.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:19

Re: Перевод денег в Украину

  vitaliy_berdinskikh написав:Да.

Нет.

Называется не дочитал.

Начнём с конца:
174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.


174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 06.08.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:36

  levnahamchen написав:Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо


Податку немає точно,просто пишіть family....
Найпростіше IBAN на Монобанк ,якщо з Європи,там 1євро комісії.
Якщо потрібно розкажу з інших країн.
Найважче з США,тут swift.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перевод денег за границу 1, 2, 3
Anonymous » Чет 22 тра, 2014 16:44
27 13949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 07:16
vitaliy_berdinskikh
Снятие денег с карты иностранного банка
vitaly_od » Пон 20 січ, 2020 02:27
2 21527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 01:56
vitaly_od
Вывод денег с Skrill (Moneybookers) и скрытая комиссия банка 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Чет 31 жов, 2013 00:57
460 145794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 17:32
nastyapalenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20449)
04.09.2020 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.