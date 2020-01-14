Перевод денег в Украину

Додано: Нед 22 сер, 2021 07:45

Добрый день. Форум читаем давно, но зарегистрировались только сейчас.



Прямой родственник по восходящей линии с одинаковой фамилией гражданин РФ. Хочет отправить мне денег. У родственника счет в Сбере. У меня карты для выплат Привата.

Вопросы:

1. Если выслать свифтом рубли на карту Привата, то можно ли их будет получить тут без проблем?

2. Какие могут понадобиться документы при получении?

3. До какой суммы не будет лишних вопросов со стороны банка? 150000?

4. Может кто посоветует еще варианты перевода сюда денег со счета в Сбере.

5. Может кто имеет опыт прямого перевода с карты сбера на карту привата и получения денег здесь?



В общем прошу поделиться опытом.



В налоговом кодексе написано, что подарки меду членами семьи 1 и 2 уровня родства не облагаются налогами. Это мой случай. Документы на родство есть советского образца.



Прошу советов. Спасибо.