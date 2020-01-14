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Перевод денег в Украину

Перевод денег в Украину
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16

Перевод денег в Украину

Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо
levnahamchen
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:09

Re: Перевод денег в Украину

levnahamchen, при получении SWIFT-платежа банк налоги не снимет. Банк может запросить документы у получающей стороны и при их отсутствии вернуть платёж обратно.

От сего необходимо правильно заполнять реквизиты перевода и его назначение, чтобы было видно, что сын отцу переводить денежные средства.

Что касается налогов, то читаем это https://i.factor.ua/journals/nibu/golde ... 34485.html
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58

Re: Перевод денег в Украину

  levnahamchen написав:эти деньги облагаются налогом?

Да. Не облагались бы если бы это были деньги на лечение или обучение - в кодексе есть исключения на этот случай, но там скорей всего должно быть документальное подтверждение что деньги были использованы на эту цель.

Но вообще учитывая что налоговая об этой операции не узнает - смысла озадачиваться этим вопросом нет, разве что отец хочет быть честным гражданином.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19

Re: Перевод денег в Украину

  vitaliy_berdinskikh написав:Да.

Нет.

Называется не дочитал.

Начнём с конца:
174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.


174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:36

  levnahamchen написав:Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо


Податку немає точно,просто пишіть family....
Найпростіше IBAN на Монобанк ,якщо з Європи,там 1євро комісії.
Якщо потрібно розкажу з інших країн.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 15:51

Re: Перевод денег в Украину

Из РФ в Украину на карту какого банка лучше получить перевод что бы с минимальной комиссией за перевод и за снятие лучше Swift или какая то штука типа https://paysend.com/uk-gb/vidpravyty-hr ... -v-ukraina
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:06

Re: Перевод денег в Украину

  Ethereum написав:Найпростіше IBAN на Монобанк ,якщо з Європи,там 1євро комісії.

К слову они ж эту комиссию компенсируют на кешбек. Мой случай: переводил 502,43 евро, на евро монокарту пришло 500,77, на кешбек упало 68,36.
Зображення
Единственное жаль не записал точный курс на тот момент, но возьмем средне-потолочный 33,47: комиссия 1,66 евро что составляет 0,33% или 55,56 гривен по этому курсу - похоже что в Монобанке курс был выше потому кешбек больше чем по курсу в обменках, но тогда и комиссия в процентах получается меньше.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14

Ethereum
Розкажіть будь-ласка, як із Белорусії витягнути $
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 07:45

Добрый день. Форум читаем давно, но зарегистрировались только сейчас.

Прямой родственник по восходящей линии с одинаковой фамилией гражданин РФ. Хочет отправить мне денег. У родственника счет в Сбере. У меня карты для выплат Привата.
Вопросы:
1. Если выслать свифтом рубли на карту Привата, то можно ли их будет получить тут без проблем?
2. Какие могут понадобиться документы при получении?
3. До какой суммы не будет лишних вопросов со стороны банка? 150000?
4. Может кто посоветует еще варианты перевода сюда денег со счета в Сбере.
5. Может кто имеет опыт прямого перевода с карты сбера на карту привата и получения денег здесь?

В общем прошу поделиться опытом.

В налоговом кодексе написано, что подарки меду членами семьи 1 и 2 уровня родства не облагаются налогами. Это мой случай. Документы на родство есть советского образца.

Прошу советов. Спасибо.
turbo51
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:30

Re: Перевод денег в Украину

Такой вопрос: я резидент Украины, нахожусь в ЕС (Греция) и хочу отправить наличные деньги (~1000-5000 EUR) на свой счет в украинском банке (Приватбанк/Укргазбанк).
Подскажите, через какую систему переводов это дешевле сделать?
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