|
|
Перевод денег в Украину
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 15 вер, 2022 22:25
Господа, как Вестерн Юнион выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2359 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|27059
|
Пон 27 гру, 2021 10:01
cohan
|
|2
|24829
|
|
|458
|158023
|