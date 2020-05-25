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У Франції почалося складання
найбільшого термоядерного...

У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:57

У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня відбулася важлива подія, потенційно здатна зробити революцію в енергетиці - 28 липня на півдні Франції вчені приступили до складання міжнародного експериментального токамака ITER.

Дивися повний текст У Франції почалося складання найбільшого термоядерного реактора вартістю 20 млрд євро.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:57

ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза.


Интересно почему автор статьи умолчал о участии России с Казахстаном в проекте :?: :?

ИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания после выхода из ЕС и Швейцария, обе страны на стороне ЕС), позже к ним присоединился и Казахстан. При этом все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура: тороидальная камера с магнитными катушками. В 1985 было подписано соглашение между США и СССР о совместном строительстве токамака. Горбачев с Рейганом договорились вместе строить реактор как пример того, что две великие державы могут не только воевать друг против друга в холодной войне, но и что-то делать вместе, реализовывать какие-то совместные научные проекты. А вскоре к нам присоединились Япония и Евросоюз. После развала СССР и окончания холодной войны США в одностороннем порядке вышли из соглашения - в расчете на то, что без американского финансирования проект придется свернуть. Однако оставшиеся партнеры продолжили работу - более того, к разработке токамака подключились Индия, Китай и Южная Корея. В Вашингтоне, поняли, что просчитались и тогда Штаты попросились назад, и их приняли обратно. После того как площадкой для строительства реактора утвердили французский Кадараш, основной объем финансирования (46%) взял на себя Евросоюз + Швейцария. Остальные расходы страны-участницы, в том числе Россия и США, делят поровну.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:30

Россия может только украсть. Это все, в чем она может участвовать.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19

  demon0983886848 написав:Россия может только украсть. Это все, в чем она может участвовать.



Вклад России в Проект ИТЭР заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования, основных систем реактора, что составляет 10% от стоимости сооружения реактора по техническому проекту.

Так как Вы говорите, можно сказать практически про любую страну, если я просплю лет сто и меня разбудят и спросят как сейчас дела в Украине, я не задумываясь отвечу-воруют, причем эта национальная идея проходит через всю историю Украины, от казаков с еще допетровских/дохмельницких времен которые жили грабежами и набегами на соседей и до современной Украины.

Україна - рідна мати, не вкрадеш не будеш мати, ні в сілах не в містах.... От он национальній гимн, он же и национальная идея :(

Знає кожен юний піонер,
Що життя пішло важке тепер.
Україна - рідна мати,
Не вкрадеш – не будеш мати.

Приспів
Мамо, ти казала в дитинстві, що красти не можна.
Мамо, ти вчила мене, що красти - це гріх.
Мамо, виявляється, що можно, якщо обережно,
Мамо, скажи мені чому я, чому я, чому?

На роботі знайде собі мить
Кинуть оком, що і де лежить.
В господарстві пригодиться,
Головне тихенько змиться.

Приспів

Сантехнік - паклю і печатка,
Колгоспник - кукурудзяні початка,
Військовий - АК і "Кольчугу",
І друг у друга – подругу.
Директор заводу - станок, а то й два,
Під хатинку земельку міський голова.
Хтось має все та бере по запас,
Народні обранці – нафту та газ.

Зв'язані одною метою,
Сковані одним ланцюгом.
А як хто не вкраде, не зуміє
То його ніхто не зрозуміє...

І прозвучить ця апокаліптична фраза:
"Він не такий, як всі!

"Источник: https://censor.net.ua/f2536042
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:07

Они придумали водку зачем им токамак))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:41

  l4567 написав:Они придумали водку зачем им токамак))


На открытии детской больницы :wink: меня Зельц в очередной раз порадовал своим спитчем :mrgreen: ржал, валялся под столом минут пять, и еще кто то мне будет доказывать, что Зельц не управляет страной так же как играя в Квартале 95 - членом на рояле :mrgreen:




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А жители Донбаса, думаю теперь знают о чем реально думает Зе и к чему им готовиться :oops:

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:52

Михалыч
Тут горілки немає.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:56

  0mage0 написав:Михалыч
Тут горілки немає.


Нафига Зе горілка :? если его уже и так бомбит :mrgreen:
Михалыч
 
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