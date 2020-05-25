У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза.
Интересно почему автор статьи умолчал о участии России с Казахстаном в проекте
ИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания после выхода из ЕС и Швейцария, обе страны на стороне ЕС), позже к ним присоединился и Казахстан. При этом все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура: тороидальная камера с магнитными катушками. В 1985 было подписано соглашение между США и СССР о совместном строительстве токамака. Горбачев с Рейганом договорились вместе строить реактор как пример того, что две великие державы могут не только воевать друг против друга в холодной войне, но и что-то делать вместе, реализовывать какие-то совместные научные проекты. А вскоре к нам присоединились Япония и Евросоюз. После развала СССР и окончания холодной войны США в одностороннем порядке вышли из соглашения - в расчете на то, что без американского финансирования проект придется свернуть. Однако оставшиеся партнеры продолжили работу - более того, к разработке токамака подключились Индия, Китай и Южная Корея. В Вашингтоне, поняли, что просчитались и тогда Штаты попросились назад, и их приняли обратно. После того как площадкой для строительства реактора утвердили французский Кадараш, основной объем финансирования (46%) взял на себя Евросоюз + Швейцария. Остальные расходы страны-участницы, в том числе Россия и США, делят поровну.
Михалыч написав:Вклад России в Проект ИТЭР заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования
Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия. И да ИТЭР не ТОКМАК.. он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые... PS Насчет же бреда про --- революцію в енергетиці -- как человек с инженерным образованием могу сказать одно.. никакой революции тут нет. ИТЭР не будет ПРОИЗВОДИТЬ электроэнергию... Это ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ реактор..А вот на его основе ВОЗМОЖНО годам так 2035+ будет принято решение / а может и не принято про постройку ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ термоядерной электростанции DEMO. Но учитывая стоимость DEMO деленную на количество произведенных им МВТ... в общем электроэнергия из него выходит запредельно дорогой... Точно сказать трудно но порядка от 50+ грн за 1кВт... Тренды в мировом развитии электроэнергии сейчас идут в другом направлении.. мы уже имеем работающий термоядерный реактор и электростанции на нем .. это солнечная энергетика. СЭС по сути есть термоядерная электростанция, так как перерабатывает лучистую энергию термоядерного синтеза Солнца в электрическую. Китай вообще встал на путь создания гибридного ядерно-термоядерного реактора ... дешевле и проще.
Джон написав:Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия. И да ИТЭР не ТОКМАК.. он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые...
Часть из оборудования произведенного в России производит и поставляет для проекта Росатом, можно зайти на его сайт и забить в поисковик ИТЭР-смотрите и читайте, что например Росатом поставляет и производит для проекта https://www.rosatom.ru/search/?q=%D0%B8 ... 1%8D%D1%80
Даю Вам ссылку на официальный сайт проекта https://www.iter.org думаю на нем Вы найдете интересующую Вас информацию, ведь Вы мне все равно не поверите на слово так же как и думаю ru доменным сайтам
ITER-это официальное название всего проекта ITER (ИТЭР; изначально англ. International Thermonuclear Experimental Reactor; в настоящее время название связывается с латинским словом iter — путь) — проект международного экспериментального термоядерного реактора, а токомак-это название самого реактора. Токамак - это экспериментальная машина, предназначенная для использования энергии синтеза. Организация проекта ITER станет крупнейшим в мире токамаком с радиусом плазмы (R) 6,2 м и объемом плазмы 840 м³ см. https://www.iter.org/mach
Весь проект наследие допиливания идей советского союза, так что тут не много оригинального, вот ссылка на Российский/русскоязычный сайт проекта https://www.iterrf.ru/o-proekte
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача Проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.
Международный проект ИТЭР осуществляется на базе ведущих мировых термоядерных программ. Его цель - продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей.
Инициатива объединения международных усилий для создания экспериментальной термоядерной установки нового поколения принадлежит академику Е.П. Велихову, чья идея нашла воплощение в договоренности между президентами Горбачевым, Рейганом и Миттераном. Сегодня в реализации Проекта участвуют: Европейский Союз, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Российская Федерация и США. Основное участие Сторон заключается в изготовлении и поставке в Международную организацию ИТЭР высокотехнологичного оборудования. Объединенная Европа, как страна-хозяйка, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей установки; в этом процессе задействовано более 30 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах страны. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области УТС (Управляемый термоядерный синтез), необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза.
В основе будущей установки лежит разработанная советскими учеными система токамак (Тороидальная Камера с Магнитными Катушками), разработанная в 50-е годы прошлого столетия академиками И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы планируется в 2025 г.
P.S. никто не знает сколько будет стоить электроэнергия произведенная при помощи УТС, вспомните сколько сначала стоила электроэнергия произведенная при помощи упомянутых Вами солнечных панелей на этапе разработки и эксперимента и как относительно быстро она начала дешеветь особенно в последние годы при массовом производстве и внедрении уже в промышленных масштабах солнечных панелей.