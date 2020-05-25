У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...

Додано: Суб 01 сер, 2020 16:53

Джон написав: Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия. И да ИТЭР не ТОКМАК.. он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые... Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия... он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые...

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача Проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.



Международный проект ИТЭР осуществляется на базе ведущих мировых термоядерных программ. Его цель - продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей.



Инициатива объединения международных усилий для создания экспериментальной термоядерной установки нового поколения принадлежит академику Е.П. Велихову, чья идея нашла воплощение в договоренности между президентами Горбачевым, Рейганом и Миттераном. Сегодня в реализации Проекта участвуют: Европейский Союз, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Российская Федерация и США. Основное участие Сторон заключается в изготовлении и поставке в Международную организацию ИТЭР высокотехнологичного оборудования. Объединенная Европа, как страна-хозяйка, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей установки; в этом процессе задействовано более 30 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах страны. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области УТС (Управляемый термоядерный синтез), необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза.



В основе будущей установки лежит разработанная советскими учеными система токамак (Тороидальная Камера с Магнитными Катушками), разработанная в 50-е годы прошлого столетия академиками И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы планируется в 2025 г.



Часть из оборудования произведенного в России производит и поставляет для проекта Росатом, можно зайти на его сайт и забить в поисковик ИТЭР-смотрите и читайте, что например Росатом поставляет и производит для проектаДаю Вам ссылку на официальный сайт проектадумаю на нем Вы найдете интересующую Вас информацию, ведь Вы мне все равно не поверите на слово так же как и думаю ru доменным сайтамITER-это официальное название всего проекта ITER (ИТЭР; изначально англ. International Thermonuclear Experimental Reactor; в настоящее время название связывается с латинским словом iter — путь) — проект международного экспериментального термоядерного реактора, а токомак-это название самого реактора. Токамак - это экспериментальная машина, предназначенная для использования энергии синтеза. Организация проекта ITER станет крупнейшим в мире токамаком с радиусом плазмы (R) 6,2 м и объемом плазмы 840 м³ см.Весь проект наследие допиливания идей советского союза, так что тут не много оригинального, вот ссылка на Российский/русскоязычный сайт проектаP.S. никто не знает сколько будет стоить электроэнергия произведенная при помощи УТС, вспомните сколько сначала стоила электроэнергия произведенная при помощи упомянутых Вами солнечных панелей на этапе разработки и эксперимента и как относительно быстро она начала дешеветь особенно в последние годы при массовом производстве и внедрении уже в промышленных масштабах солнечных панелей.