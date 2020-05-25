У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза.
Интересно почему автор статьи умолчал о участии России с Казахстаном в проекте
ИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания после выхода из ЕС и Швейцария, обе страны на стороне ЕС), позже к ним присоединился и Казахстан. При этом все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура: тороидальная камера с магнитными катушками. В 1985 было подписано соглашение между США и СССР о совместном строительстве токамака. Горбачев с Рейганом договорились вместе строить реактор как пример того, что две великие державы могут не только воевать друг против друга в холодной войне, но и что-то делать вместе, реализовывать какие-то совместные научные проекты. А вскоре к нам присоединились Япония и Евросоюз. После развала СССР и окончания холодной войны США в одностороннем порядке вышли из соглашения - в расчете на то, что без американского финансирования проект придется свернуть. Однако оставшиеся партнеры продолжили работу - более того, к разработке токамака подключились Индия, Китай и Южная Корея. В Вашингтоне, поняли, что просчитались и тогда Штаты попросились назад, и их приняли обратно. После того как площадкой для строительства реактора утвердили французский Кадараш, основной объем финансирования (46%) взял на себя Евросоюз + Швейцария. Остальные расходы страны-участницы, в том числе Россия и США, делят поровну.
Михалыч написав:Вклад России в Проект ИТЭР заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования
Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия. И да ИТЭР не ТОКМАК.. он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые... PS Насчет же бреда про --- революцію в енергетиці -- как человек с инженерным образованием могу сказать одно.. никакой революции тут нет. ИТЭР не будет ПРОИЗВОДИТЬ электроэнергию... Это ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ реактор..А вот на его основе ВОЗМОЖНО годам так 2035+ будет принято решение / а может и не принято про постройку ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ термоядерной электростанции DEMO. Но учитывая стоимость DEMO деленную на количество произведенных им МВТ... в общем электроэнергия из него выходит запредельно дорогой... Точно сказать трудно но порядка от 50+ грн за 1кВт... Тренды в мировом развитии электроэнергии сейчас идут в другом направлении.. мы уже имеем работающий термоядерный реактор и электростанции на нем .. это солнечная энергетика. СЭС по сути есть термоядерная электростанция, так как перерабатывает лучистую энергию термоядерного синтеза Солнца в электрическую. Китай вообще встал на путь создания гибридного ядерно-термоядерного реактора ... дешевле и проще.
Джон написав:Озвучьте каких именно рОссиянских оборудований будет 10% в ИТЕР-е? НАсколько мне известно сиволапые допиливают туда советские разработки.. а СССР не равно московия. И да ИТЭР не ТОКМАК.. он ИТЕР....хотя да похож.. но законы физики они как бы одинаковые...
Часть из оборудования произведенного в России производит и поставляет для проекта Росатом, можно зайти на его сайт и забить в поисковик ИТЭР-смотрите и читайте, что например Росатом поставляет и производит для проекта https://www.rosatom.ru/search/?q=%D0%B8 ... 1%8D%D1%80
Даю Вам ссылку на официальный сайт проекта https://www.iter.org думаю на нем Вы найдете интересующую Вас информацию, ведь Вы мне все равно не поверите на слово так же как и думаю ru доменным сайтам
ITER-это официальное название всего проекта ITER (ИТЭР; изначально англ. International Thermonuclear Experimental Reactor; в настоящее время название связывается с латинским словом iter — путь) — проект международного экспериментального термоядерного реактора, а токомак-это название самого реактора. Токамак - это экспериментальная машина, предназначенная для использования энергии синтеза. Организация проекта ITER станет крупнейшим в мире токамаком с радиусом плазмы (R) 6,2 м и объемом плазмы 840 м³ см. https://www.iter.org/mach
Весь проект наследие допиливания идей советского союза, так что тут не много оригинального, вот ссылка на Российский/русскоязычный сайт проекта https://www.iterrf.ru/o-proekte
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача Проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.
Международный проект ИТЭР осуществляется на базе ведущих мировых термоядерных программ. Его цель - продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей.
Инициатива объединения международных усилий для создания экспериментальной термоядерной установки нового поколения принадлежит академику Е.П. Велихову, чья идея нашла воплощение в договоренности между президентами Горбачевым, Рейганом и Миттераном. Сегодня в реализации Проекта участвуют: Европейский Союз, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Российская Федерация и США. Основное участие Сторон заключается в изготовлении и поставке в Международную организацию ИТЭР высокотехнологичного оборудования. Объединенная Европа, как страна-хозяйка, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей установки; в этом процессе задействовано более 30 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах страны. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области УТС (Управляемый термоядерный синтез), необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза.
В основе будущей установки лежит разработанная советскими учеными система токамак (Тороидальная Камера с Магнитными Катушками), разработанная в 50-е годы прошлого столетия академиками И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы планируется в 2025 г.
P.S. никто не знает сколько будет стоить электроэнергия произведенная при помощи УТС, вспомните сколько сначала стоила электроэнергия произведенная при помощи упомянутых Вами солнечных панелей на этапе разработки и эксперимента и как относительно быстро она начала дешеветь особенно в последние годы при массовом производстве и внедрении уже в промышленных масштабах солнечных панелей.
Igorten написав:насмешили, у нас каждый второй безработный и каждый второй торгаш имеет инженерное образование
с голубями в шахматы не играю.. насрут на доску раскидают фигуры и улетят.. смейся птичка дальше).
Михалыч написав:P.S. никто не знает сколько будет стоить электроэнергия произведенная при помощи УТС
точно конечно сказать сейчас нельзя... но вот сказать дороже или дешевле от современных источников можно.. Берем характеристики ИТЕР.. Как видим в идеале энергия синтеза выдает около 500 МВт+++те же данные и на сайте https://www.iter.org/mach... НО 500 МВт это энергия СИНТЕЗА ее надо еще преобразовать в электрическую.. + собственно потери на запуск самого реактора. Плазму разогреть надо.. Так что реально из 500 МВт энергии распада не более 200 МВт электрической получим... а теперь стоимость $19 млрд причем это без стоимость генерирующего оборудования.. то есть сам реактор в голом виде. А так минимум с 1 лярд добавим.. В итоге имеем 200МВТ за 20 $19 млрд.. к сравнение возьмем реактор любимого вами росатома ВВЭР 1200 его стоимость около $19 млрд.. пускай $2 млрд... в итоге имеем ИТЭР 200 МВТ за 20$ млрд против ВВЭР 1200 МВТ за $2 млрд. То есть термоядерная энергия в ДЕСЯТЬ раз дороже чем атомная... PS На возможный вопрос - а уран то кончитьсоо а от термоядреное топливо нет могу ответить - есть реакторы размножители типа БН800.. на МОКС топливе.. там оно не кончиться...а есть проекты гибридных ядерно-термоядерных реакторов на ториевом цикле... там топлива хватит на тысячи лет.. ИТЭР дорогая экономически нафиг никому не нужная игрушка...причем нихрена не экологическая.. Кстати ИТЭР-о подобные реакторы работают циклически...вот час работает например а потом часик остывает топливо там грузит.. а потом по новой.. а вопрос для "не голубей" тот промежуток времени когда он не работает энергию где взять? И где взять энергию на его запуск?
Вы считаете цену от экспериментального опытного образца, я уже у Вас спрашивал во сколько раз подешевела цена электроэнергии вырабатываемая современными солнечными панелями по сравнению с первыми опытными образцами на сколько я понимаю в десятки если не сотню раз.
Понятно что проблем много, но мне эта история очень интересна, согласен гарантий никаких нет, впрочем как и в других направлениях пока они не поставлены на поток и не внедрены в широкое промышленное производство.
Думаю проект может представлять интерес только как научный эксперимент для узкого круга специалистов. Первый синтез планируют осуществить в конце 30-х годов. До этого, начиная с 2025 года (~ 15 лет) будут гонять тестовую плазму и пытаться ее контролировать. Основная идея - мнение, что нынешние токамаки недостаточно большие, чтобы получить энергетически выгодный синтез, поэтому решили построить большой, чтобы посмотреть, что будет. При потреблении 300 мВт, на выходе 500 мВт, основная часть из которых приходится на нейтронное излучение, поэтому тяжеловато будет выйти в плюс. Учитывая стоимость проекта, очень похоже на грандиозный распил бабла.