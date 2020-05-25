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У Франції почалося складання
найбільшого термоядерного...

У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25

Re: У Франції почалося складання найбільшого термоядерного..

  tar-ru написав:При потреблении 300 мВт, на выходе 500 мВт, основная часть из которых приходится на нейтронное излучение, поэтому тяжеловато будет выйти в плюс. Учитывая стоимость проекта, очень похоже на грандиозный распил бабла.
Там нет + никакого зато есть проблемы с топливом. D-T дейтерий - тритиевый цикл...первое а где сам тритий то брать? В природе его залежей нету...в ИТЕР его берут из запасов большая часть которых наработана обычными ядерными реакторами.. но в мире всего 30+ кг трития..ИТЕР при запуске штатно работая будет жрать до 0,5 - 0,7 кг трития в год.. а потом что? К термоядерной энергетике на таком типе реакторов работающих на D-T дейтерий - тритиевом цикле банально нет топлива на планете Земля...))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:48

  Джон написав:
  tar-ru написав:При потреблении 300 мВт, на выходе 500 мВт, основная часть из которых приходится на нейтронное излучение, поэтому тяжеловато будет выйти в плюс. Учитывая стоимость проекта, очень похоже на грандиозный распил бабла.
Там нет + никакого зато есть проблемы с топливом. D-T дейтерий - тритиевый цикл...первое а где сам тритий то брать? В природе его залежей нету...в ИТЕР его берут из запасов большая часть которых наработана обычными ядерными реакторами.. но в мире всего 30+ кг трития..ИТЕР при запуске штатно работая будет жрать до 0,5 - 0,7 кг трития в год.. а потом что? К термоядерной энергетике на таком типе реакторов работающих на D-T дейтерий - тритиевом цикле банально нет топлива на планете Земля...))


Учитывая сколько в мире ядерных реакторов, а так же оружейного ядерного топлива (боезарядов) которые можно переработать/утилизировать в ядерных реакторах и что начала делать только Россия, а США съехали от подписанных соглашений на эту тему сославшись на недостаточное финансирование отсутствие денег. Дмаю проблему с тритием можно решить, как по мне его достаточно, просто ядерное топливо не перерабатывается с отдельным выделение трития для последующего использования хотя он и вырабатывается в ядерных реакторах но сейчас в подавляющем большинстве реакторов не выделяется и не используется в дальнейшем как отдельный компонент, современные мощности ядерных реакторов вполне достаточны для производства трития в нужном количестве, но в подавляющем большинстве реакторов его не извлекают из использованного ядерного топлива, а утилизируют как компонент полученного использованного ядерное топлива.
Кроме того, современные мощности производят мало трития из за того что его пока мало надо, нет в нем потребности в больших количествах, а если появится такая потребность, то думаю можно будет масштабировать его производство, и получать в достаточном количестве и цена килограмма трития за счет масштабирования упадет минимум в несколько раз с нынешних 30 млн. долларов за килограмм трития.
Хотя, да соглашусь, тут может быть засада :?

P.S. меня больше интересует постройка термоядерного реактора в плане возможного в будущем использования в межпланетных полетах :? ну увлекаюсь я научной фантастикой, что поделать :oops:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21

Re: У Франції почалося складання найбільшого термоядерного..

  Михалыч написав:современные мощности ядерных реакторов вполне достаточны для производства трития в нужном количестве
а "нужное количество" это сколько?
Простые цифры ИТЭР-о подобному реактору надо около 1 кг в год трития...сколько реакторов типа ВВЭР 1200 или CANDU надо что бы обеспечить один ИТЕР- тип реактор топливом ? Самое главное что термоядерный реактор без ядерного реактора донора трития не сможет работать. Но тогда логический вопрос - если есть ядерные реакторы в 10+ раз дешевле то зачем нам ИТЭР?
Просто что бы сжигать тритий? Но его и так народ утилизирует))
Вот пример
  Михалыч написав:P.S. меня больше интересует постройка термоядерного реактора в плане возможного в будущем использования в межпланетных полетах

А никак.. массу ИТЕР посмотрите...его ни одна РН не выведет в космос... даже Маска и СпейсХ Фалькон Хеви или Сатурны...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:06

Re: У Франції почалося складання найбільшого термоядерного..

  Джон написав:с голубями в шахматы не играю
странно, нагадили прям как они :) Ну да ладно, упражняйтесь дальше ;)
Igorten
 
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