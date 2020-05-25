У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...

Додано: Нед 02 сер, 2020 00:36

Михалыч написав: а в отработке технологии стабильной беспрерывной работы реактора с очень продолжительным сверх высоким КПД, а в отработке технологии стабильной беспрерывной работы реактора с очень продолжительным сверх высоким КПД,

Михалыч написав: в дальнейшем, а будет использоваться другое топливо, более безопасное, не имеющее такого радиоактивного выхлопа как при использовании трития так называемая «безнейтронные» реакции в дальнейшем, а будет использоваться другое топливо, более безопасное, не имеющее такого радиоактивного выхлопа как при использовании трития так называемая «безнейтронные» реакции

Михалыч написав: оэтому тритий выступает как первоначальное звено для отработки технологии непрерывности и управляемости процесса, а затем при отработки технологии тритий будет заменен на другой элемент, более дешевый, более безопасный, что положительно повлияет как на экономику проекта так и на массу. оэтому тритий выступает как первоначальное звено для отработки технологии непрерывности и управляемости процесса, а затем при отработки технологии тритий будет заменен на другой элемент, более дешевый, более безопасный, что положительно повлияет как на экономику проекта так и на массу.

КПД любого реактора ограничен КПД тепловой машины которая перерабатывает энергию тепла в механическую, что крутит электрогенератор. Вся разница между АЭС и ТЭС например это источник тепла что нагревает теплоноситель. А потом теплоноситель крутить генератор.. эта часть одинаковая.. а там КПД .. 80% -50%.. . Но в АЭС тепловые нейтроны там само топливо в результате реакции нагревается а тепло снимаем теплоносителем... а в ИТЭР получаем кучу нейтронов которые ничего не греют а создают радиоактивное заражение корпуса термоядерного реактора...вот то что планируют в ИТЭР 2D+3T -> 4He (3.5 MeV) + n (14.1 MeV) — реакция дейтерий-тритий.Как видим на выходе имеем энергиюи нейтрон n... а так же ядро гелия 4Heи энергию.. как видим большая часть энергии именно в нейтронах которые скажем так "малоусвояемые"...поэтому ИТЭР фуфло как источник энергии..А насчет безнейтронной реакции 2D+3He -> 4He (3.6 MeV) + p (14.7 MeV) — дейтерий реагирует с гелием-3 тут вместо нейтрона n (14.1 MeV) имеем p (14.7 MeV)... все классно тольео вот гелия3 у нас на Земле нет...ну почти нет.. может где в стратосфере пара атомов найдется))..Вот вообще реакция термоядерного синтеза супер p+11B -> 34He + 8.7 MeV — бор-11 реагирует с протием, в результате получаются альфа-частицы а не нейтроны , которые можно поглотить алюминиевой фольгой, в результате не нужна мощная защита... НО и протия на Земле практически нет да и бор11 под ногами не валяется...Так что увы.. не судьба..это невозможно... более дешевых элементов.. того же бора11, протия или гелия3 у нас на Земле нет...это надо на Луну пилить а лучше на поверхности Меркурия колупать..на тритиевой реакции вы ничего не отработаете кроме ее самой... У нас нет технологии переработки на прямую нейтронного потока в электроэнергию...Тут нужно что то типа солнечной батарей которая вместо квантов света перерабатывала бы поток нейтронов в упорядоченное движение электронов .. то есть ток.. но такого девайса у человечества нет.