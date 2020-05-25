У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...

Додано: Нед 02 сер, 2020 01:23

Джон написав: это невозможно... более дешевых элементов.. того же бора11, протия или гелия3 у нас на Земле нет...это надо на Луну пилить а лучше на поверхности Меркурия колупать..на тритиевой реакции вы ничего не отработаете кроме ее самой... У нас нет технологии переработки на прямую нейтронного потока в электроэнергию...Тут нужно что то типа солнечной батарей которая вместо квантов света перерабатывала бы поток нейтронов в упорядоченное движение электронов .. то есть ток.. но такого девайса у человечества нет. это невозможно... более дешевых элементов.. того же бора11, протия или гелия3 у нас на Земле нет...это надо на Луну пилить а лучше на поверхности Меркурия колупать..на тритиевой реакции вы ничего не отработаете кроме ее самой... У нас нет технологии переработки на прямую нейтронного потока в электроэнергию...Тут нужно что то типа солнечной батарей которая вместо квантов света перерабатывала бы поток нейтронов в упорядоченное движение электронов .. то есть ток.. но такого девайса у человечества нет.

А почему на собирать машину и сами частицы на Лунемашина изготавливаться в большей части может на Земле, частями доставляется на Лунуя, не вижу препятствий в долгосрочной перспективе, технологии не стоят на месте, как технология полета на Луну, так и сам процесс сбора реактора на Луне и добычи необходимых частиц можно организовать на Луне, а потом межпланетный корабль уже сам в процессе своего движения может собирать необходимые частицы либо в межпланетном пространстве в процессе движения используя для сбора частиц устройство что то типа паруса/парашюта (это может быть одно устройство и парус и парашют в зависимости от ситуации), а реактор будет выступать как основное или дополнительное устройство для разгона и торможения, или собирать необходимые частицы с астероидов или других планет, что мне кажется менее вероятно, так как будет сильно задерживать при межпланетном и межзвездном движении (надо будет периодически разгоняться и тормозить, поэтому возможность сбора частиц непосредственно в процессе движения мне кажется более перспективной и вероятной).P.S. а может вообще изобретут в будущем какое то устройство которое будет работать на частицах, например темной материи, которые позволят летать со скоростью значительно больше скорости света, а может и путешествовать во временипару лет назад был как по мне классный сериал - "Темная материя", к сожалению его закрыли, мне он нравился намного больше чем "Экспансия" или "Киллджойс", на мое мнение в "Темной материи" была более интересно продумана сюжетная линия и возможность развития сериала именно как научно фантастического, не повезло, сериал закрыли и он не нашел кто бы его продолжил, а сериалы где как по мне больше современного фэнтези типа "Экспансия" или "Киллджойс" продолжали клепать.