У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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tar-ru написав:При потреблении 300 мВт, на выходе 500 мВт, основная часть из которых приходится на нейтронное излучение, поэтому тяжеловато будет выйти в плюс. Учитывая стоимость проекта, очень похоже на грандиозный распил бабла.
Там нет + никакого зато есть проблемы с топливом. D-T дейтерий - тритиевый цикл...первое а где сам тритий то брать? В природе его залежей нету...в ИТЕР его берут из запасов большая часть которых наработана обычными ядерными реакторами.. но в мире всего 30+ кг трития..ИТЕР при запуске штатно работая будет жрать до 0,5 - 0,7 кг трития в год.. а потом что? К термоядерной энергетике на таком типе реакторов работающих на D-T дейтерий - тритиевом цикле банально нет топлива на планете Земля...))
tar-ru написав:При потреблении 300 мВт, на выходе 500 мВт, основная часть из которых приходится на нейтронное излучение, поэтому тяжеловато будет выйти в плюс. Учитывая стоимость проекта, очень похоже на грандиозный распил бабла.
Там нет + никакого зато есть проблемы с топливом. D-T дейтерий - тритиевый цикл...первое а где сам тритий то брать? В природе его залежей нету...в ИТЕР его берут из запасов большая часть которых наработана обычными ядерными реакторами.. но в мире всего 30+ кг трития..ИТЕР при запуске штатно работая будет жрать до 0,5 - 0,7 кг трития в год.. а потом что? К термоядерной энергетике на таком типе реакторов работающих на D-T дейтерий - тритиевом цикле банально нет топлива на планете Земля...))
Учитывая сколько в мире ядерных реакторов, а так же оружейного ядерного топлива (боезарядов) которые можно переработать/утилизировать в ядерных реакторах и что начала делать только Россия, а США съехали от подписанных соглашений на эту тему сославшись на недостаточное финансирование отсутствие денег. Дмаю проблему с тритием можно решить, как по мне его достаточно, просто ядерное топливо не перерабатывается с отдельным выделение трития для последующего использования хотя он и вырабатывается в ядерных реакторах но сейчас в подавляющем большинстве реакторов не выделяется и не используется в дальнейшем как отдельный компонент, современные мощности ядерных реакторов вполне достаточны для производства трития в нужном количестве, но в подавляющем большинстве реакторов его не извлекают из использованного ядерного топлива, а утилизируют как компонент полученного использованного ядерное топлива. Кроме того, современные мощности производят мало трития из за того что его пока мало надо, нет в нем потребности в больших количествах, а если появится такая потребность, то думаю можно будет масштабировать его производство, и получать в достаточном количестве и цена килограмма трития за счет масштабирования упадет минимум в несколько раз с нынешних 30 млн. долларов за килограмм трития. Хотя, да соглашусь, тут может быть засада
P.S. меня больше интересует постройка термоядерного реактора в плане возможного в будущем использования в межпланетных полетах ну увлекаюсь я научной фантастикой, что поделать
Михалыч написав:современные мощности ядерных реакторов вполне достаточны для производства трития в нужном количестве
а "нужное количество" это сколько? Простые цифры ИТЭР-о подобному реактору надо около 1 кг в год трития...сколько реакторов типа ВВЭР 1200 или CANDU надо что бы обеспечить один ИТЕР- тип реактор топливом ? Самое главное что термоядерный реактор без ядерного реактора донора трития не сможет работать. Но тогда логический вопрос - если есть ядерные реакторы в 10+ раз дешевле то зачем нам ИТЭР? Просто что бы сжигать тритий? Но его и так народ утилизирует)) Вот пример
Михалыч написав:P.S. меня больше интересует постройка термоядерного реактора в плане возможного в будущем использования в межпланетных полетах
А никак.. массу ИТЕР посмотрите...его ни одна РН не выведет в космос... даже Маска и СпейсХ Фалькон Хеви или Сатурны...
Михалыч написав:современные мощности ядерных реакторов вполне достаточны для производства трития в нужном количестве
а "нужное количество" это сколько? Простые цифры ИТЭР-о подобному реактору надо около 1 кг в год трития...сколько реакторов типа ВВЭР 1200 или CANDU надо что бы обеспечить один ИТЕР- тип реактор топливом ? Самое главное что термоядерный реактор без ядерного реактора донора трития не сможет работать. Но тогда логический вопрос - если есть ядерные реакторы в 10+ раз дешевле то зачем нам ИТЭР? Просто что бы сжигать тритий? Но его и так народ утилизирует)) Вот пример
Михалыч написав:P.S. меня больше интересует постройка термоядерного реактора в плане возможного в будущем использования в межпланетных полетах
А никак.. массу ИТЕР посмотрите...его ни одна РН не выведет в космос... даже Маска и СпейсХ Фалькон Хеви или Сатурны...
Нет, как по мне, проблема не в массе и даже не в тритии, а в отработке технологии стабильной беспрерывной работы реактора с очень продолжительным сверх высоким КПД, а не циклической работе по тем или иным причинам. Ни масса реактора значительная часть из которого при использовании трития уходит на сдерживание радиационного загрязнения окружающей среды, ни сам тритий как по мне в долгосрочной перспективе при отработки технологии не проблема, скорей всего, думаю вообще тритий не понадобится в дальнейшем, а будет использоваться другое топливо, более безопасное, не имеющее такого радиоактивного выхлопа как при использовании трития так называемая «безнейтронные» реакции поэтому тритий скорей всего будет выступать как первое звено исследований для отработки технологии поддержания непрерывности процесса, а дальше топливом при отработки технологии может стать другой элемент, более дешевый в производстве, более распространенный, более безопасный в процессе эксплуатации реактора, но в отличие от трития при их использование более проблематично поддерживать непрерывность синтеза реакции, поэтому тритий выступает как первоначальное звено для отработки технологии непрерывности и управляемости процесса, а затем при отработки технологии тритий будет заменен на другой элемент, более дешевый, более безопасный, что положительно повлияет как на экономику проекта так и на массу.
Михалыч написав:а в отработке технологии стабильной беспрерывной работы реактора с очень продолжительным сверх высоким КПД,
КПД любого реактора ограничен КПД тепловой машины которая перерабатывает энергию тепла в механическую, что крутит электрогенератор. Вся разница между АЭС и ТЭС например это источник тепла что нагревает теплоноситель. А потом теплоноситель крутить генератор.. эта часть одинаковая.. а там КПД .. 80% -50%.. . Но в АЭС тепловые нейтроны там само топливо в результате реакции нагревается а тепло снимаем теплоносителем... а в ИТЭР получаем кучу нейтронов которые ничего не греют а создают радиоактивное заражение корпуса термоядерного реактора...
Михалыч написав:в дальнейшем, а будет использоваться другое топливо, более безопасное, не имеющее такого радиоактивного выхлопа как при использовании трития так называемая «безнейтронные» реакции
вот то что планируют в ИТЭР 2D+3T -> 4He (3.5 MeV) + n (14.1 MeV) — реакция дейтерий-тритий. Как видим на выходе имеем энергию 14.1 MeVи нейтрон n... а так же ядро гелия 4Heи энергию 3.5 MeV.. как видим большая часть энергии именно в нейтронах которые скажем так "малоусвояемые"...поэтому ИТЭР фуфло как источник энергии.. А насчет безнейтронной реакции 2D+3He -> 4He (3.6 MeV) + p (14.7 MeV) — дейтерий реагирует с гелием-3 тут вместо нейтрона n (14.1 MeV) имеем p (14.7 MeV)... все классно тольео вот гелия3 у нас на Земле нет...ну почти нет.. может где в стратосфере пара атомов найдется)).. Вот вообще реакция термоядерного синтеза супер p+11B -> 34He + 8.7 MeV — бор-11 реагирует с протием, в результате получаются альфа-частицы а не нейтроны , которые можно поглотить алюминиевой фольгой, в результате не нужна мощная защита... НО и протия на Земле практически нет да и бор11 под ногами не валяется... Так что увы.. не судьба..
Михалыч написав:оэтому тритий выступает как первоначальное звено для отработки технологии непрерывности и управляемости процесса, а затем при отработки технологии тритий будет заменен на другой элемент, более дешевый, более безопасный, что положительно повлияет как на экономику проекта так и на массу.
это невозможно... более дешевых элементов.. того же бора11, протия или гелия3 у нас на Земле нет...это надо на Луну пилить а лучше на поверхности Меркурия колупать..на тритиевой реакции вы ничего не отработаете кроме ее самой... У нас нет технологии переработки на прямую нейтронного потока в электроэнергию...Тут нужно что то типа солнечной батарей которая вместо квантов света перерабатывала бы поток нейтронов в упорядоченное движение электронов .. то есть ток.. но такого девайса у человечества нет.
Джон написав:это невозможно... более дешевых элементов.. того же бора11, протия или гелия3 у нас на Земле нет...это надо на Луну пилить а лучше на поверхности Меркурия колупать..на тритиевой реакции вы ничего не отработаете кроме ее самой... У нас нет технологии переработки на прямую нейтронного потока в электроэнергию...Тут нужно что то типа солнечной батарей которая вместо квантов света перерабатывала бы поток нейтронов в упорядоченное движение электронов .. то есть ток.. но такого девайса у человечества нет.
А почему на собирать машину и сами частицы на Луне машина изготавливаться в большей части может на Земле, частями доставляется на Лунуя, не вижу препятствий в долгосрочной перспективе, технологии не стоят на месте, как технология полета на Луну, так и сам процесс сбора реактора на Луне и добычи необходимых частиц можно организовать на Луне, а потом межпланетный корабль уже сам в процессе своего движения может собирать необходимые частицы либо в межпланетном пространстве в процессе движения используя для сбора частиц устройство что то типа паруса/парашюта (это может быть одно устройство и парус и парашют в зависимости от ситуации), а реактор будет выступать как основное или дополнительное устройство для разгона и торможения, или собирать необходимые частицы с астероидов или других планет, что мне кажется менее вероятно, так как будет сильно задерживать при межпланетном и межзвездном движении (надо будет периодически разгоняться и тормозить, поэтому возможность сбора частиц непосредственно в процессе движения мне кажется более перспективной и вероятной).
P.S. а может вообще изобретут в будущем какое то устройство которое будет работать на частицах, например темной материи, которые позволят летать со скоростью значительно больше скорости света, а может и путешествовать во времени пару лет назад был как по мне классный сериал - "Темная материя", к сожалению его закрыли, мне он нравился намного больше чем "Экспансия" или "Киллджойс", на мое мнение в "Темной материи" была более интересно продумана сюжетная линия и возможность развития сериала именно как научно фантастического, не повезло, сериал закрыли и он не нашел кто бы его продолжил, а сериалы где как по мне больше современного фэнтези типа "Экспансия" или "Киллджойс" продолжали клепать.
Джон написав:лететь быстрее скорости света нельзя..НО можно увеличить скорость света. Пределом считается скорость света в вакууме 300 тыс км/сек. Скорости света v = с/n где n - показатель преломления среды. для воды например 1,33 ... для вакуума 1,00 НО есть сверхчистый вакуум (например созданный на основе эффекта Казимира)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 там скорость света больше чем 300 тыс км/сек... есть еще метаматериалы, где коэффициент преломления ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ то есть минус -1,001 и больше
Это ограничение распространяется на реальные частицы, существующие в конечном и/или начальном состоянии. С учетом выше изложенного, мне видится проблема со сверхсветовыми полетами и путешествиями во времени в другом, а именно, как передавать и сохранять информацию во время сверхсветовых полетов, а отсюда и ставится под сомнение сама теория целесообразности таких путешествий, т.к. это будет билет в один конец, причем скорей всего, все, что имеет начальное и конечное состояние не переживет само такое путешествие.