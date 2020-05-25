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У Франції почалося складання
найбільшого термоядерного...

У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:58

Re: У Франції почалося складання найбільшого термоядерного..

  Михалыч написав:а о будущем-долгосрочной перспективе, проект вполне реализуем.
на Земле еще не построили, а если технически достроят то экономического смысла все равно нет в нем, а вы про Луну))...и да там нет потребителя зачем что то строить?))
Джон
 
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