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Українці заборгували за
комуналку рекордні суми

Українці заборгували за комуналку рекордні суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43

Українці заборгували за комуналку рекордні суми

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43

Ще трохи, і з боржниками по комуналці будуть розбиратися як із неплатниками аліментів: не випускати за кордон, забороняти оформлення майна або транспортних засобів, відбирати водійське посвідчення, притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все до того іде.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:33

А европейцы говорят о обратном!
Квартиры в Лондоне, виллы в Испании, даже замки во Франции закончились!
- Пошли в ход острова.
И всё это украинцы!
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/3/663643/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:50

Так "рекордные суммы" или "задолженность сократилась"?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06

врут. Нет ни одного знакомого с долгами.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:09

  Марта написав:врут. Нет ни одного знакомого с долгами.

Не врут.
На подъездах часто вывешивают списки должников, там суммы до десятков тысяч на квартиру, сотни тысяч на подъезд
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:59

  Faceless написав:
  Марта написав:врут. Нет ни одного знакомого с долгами.

Не врут.
На подъездах часто вывешивают списки должников, там суммы до десятков тысяч на квартиру, сотни тысяч на подъезд

Это конечно существует.
Но проблема далеко не однозначна!
1. Существует категория получил квартиру - отключил от коммуникаций и уехал на заработки, где и сгинул.(не для кого не секрет, что жители РФ покупают квартиры - и они их ожидают, хотя они воюют против Украины увы но это так и без учёта Крыма такого много в Одессе)
2. Семья малоимущих - хоть ракам станут, но... "субсидия" оказалась пошлым фейком.
3. Семья состоятельная - просто они на ... вертели эти копейки.
4. Владельцы квартир сдающие в найм.
5. Война - но хозяину не позволили отключиться от коммуникаций, когда он уезжал - долг растёт сам по себе -"бумажный".
6. "Бизнесмены" - это бывает чаще в Киеве - вплоть до компрессорных заводов в квартирах по заправке метана в баллоны.
7. Отсутствие страховок - пожары/потопы... - стоимость восстановления коммуникаций в итоге перекладывают на жильцов - увы, бывает и такое.
8. Коммерческая недвижимость(магазинчики, мастерские,...)
.............................
- Брошенные города - https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/ - представьте, но и там насчитывают коммуналку!!!
Навести порядок это дорого и не выгодно целому прошарку.
С другой стороны состояние коммуникаций жилого фонда по всей Украине - оставляет желать лучшего.
С наскока такие вещи разрешить - невозможно. Каждый случай приходится разбирать.
Если идти по пути навязываемом из-вне мы неизбежно окажемся в «Пруитт-Айгоу» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BE%D1%83
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 02:08

Kudrjavuy
Проблема коммуналки в Законе. Законы жкх лоббировали как депутаты так и комунальщики, так что нету противовеса на понижение цены. Есть множество заинтересованных в ее повышении, поэтому единственный механизм балансирующий цену - это массовые неплатежи
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:04

  golllmax написав:Kudrjavuy
Проблема коммуналки в Законе. Законы жкх лоббировали как депутаты так и комунальщики, так что нету противовеса на понижение цены. Есть множество заинтересованных в ее повышении, поэтому единственный механизм балансирующий цену - это массовые неплатежи

Ага, а с 1-ого октября- массовые выселения за неплатежи.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:22

потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
maksymzp88
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