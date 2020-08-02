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Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40
Пропонуємо до обговорення:
У липні гривня знизилася як до долара, так і до євро, причому до другої валюти помітно сильніше.
Дивися повний текст Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40
Обвалили гривню и без потрясений!?
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