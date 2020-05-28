Скасована в 2011 році схема обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів може повернутись вже цієї осені.
Дивися повний текст В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20
В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто.
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