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В Україні планують повернути
обов’язковий техогляд для...

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...

Пропонуємо до обговорення:
Скасована в 2011 році схема обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів може повернутись вже цієї осені.

Дивися повний текст В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

Наконец-то.
Обладателям бы*** и дымящих корыт посвящается.
v_jeday
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:34

Ура, товарищи!)
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:11

Будут как раньше продавать талоны с печатью, а дальше заполни сам. И дымящий разорванный хлам не куда не денется. Очередная кормушка.
gavdim85
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:20

  v_jeday написав:Наконец-то.
Обладателям бы*** и дымящих корыт посвящается.

Вот только в украинских реалиях это будет до одного места.
Я год назад завозил машину под растаможку для товарища. Нормальная машина, сам на ней год отъездил по Польше. На одной станции сертификации увидели, что не горят лампочки подсветки номера и в доп. стоп-сигнале на стекле (возможно, в результате пары сотен км по украинским ямам) - сразу от ворот поворот. Зато на другой (большая сеть, по несколько станций в каждом городе) для вида загнали машину в гараж, через 5 минут выкатили уже с сертификатом. Ясен пень, никто ничего не проверял.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:20

криклий еще тот парень.Хочет подмять эту кормушку под себя.А насчёт техсостояния не питайте больших надежд,ничего не изменится."новшество" на 100% коррупционное,как и всё,что делается на сегодняшний день.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:38

  v_jeday написав:Наконец-то.
Обладателям бы*** и дымящих корыт посвящается.


посвящается тому что деньги которые можно было бы вкинуть в авто, пойдут на взятки....
не имеет значения кто будет проверять состояние, это априори процесс располагающий к взяткам. начиная от времени проведения, заканчивая придиркам к узлам имеющий естественный износ.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:47

Це не правильно.
ТО для авто 10+ або 20+ років це логічно і зрозуміло, а навіщо новим автомобілям техогляд?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:48

А каким местом к то министерство инфраструктуры?
sergejbelyj750
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:48

  sena_2008atp написав:криклий еще тот парень.Хочет подмять эту кормушку под себя.А насчёт техсостояния не питайте больших надежд,ничего не изменится."новшество" на 100% коррупционное,как и всё,что делается на сегодняшний день.

А что же ещё делать?
Нормально функционирующей экономики уже нет, а денег нужно. Много.
Вот и возвращаем старые, проверенные схемы, отменённые Азаровым в 2011-м.
Скачем дальше!
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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