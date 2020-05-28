|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31
Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..
как говорится, спасибо жителям кривбасса...
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:36
Конец корупции говорили они. То что "попередники" отменили, "народный" презедент вводит.
Техосмотр это конечно хорошо, но ещё рано для нашей страны.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05
На самом деле - на Западе -все это делает страховая, и отвечает, если машина куда-то встряла, другого пути -нет. Правда, сначало нужно нормальные страховые вырастить
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:56
ТО и сейчас маршрутки проходят. В каком они состоянии? В моем городе ужас- колеса на ходу отваливаются, про салон и выхлоп вообще молчу. Тоже будет и частниками, за деньги корчи будут ездить
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:12
Всем ТО нужен, особенно чинушам в голове.
Начинать нужно с состояния дорог, а пока это все имитация реформ и грабеж. Хотелось бы дожить до момента принудительного платного прохождения стоматолога раз в полгода, окулиста и всех остальных врачей для моего же здоровья и за мой же счет. А нет денег мы возьмем почку и дадим абонемент на два года...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|