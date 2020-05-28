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В Україні планують повернути
обов’язковий техогляд для...

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31

Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..

как говорится, спасибо жителям кривбасса...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:36

Конец корупции говорили они. То что "попередники" отменили, "народный" презедент вводит.
Техосмотр это конечно хорошо, но ещё рано для нашей страны.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05

На самом деле - на Западе -все это делает страховая, и отвечает, если машина куда-то встряла, другого пути -нет. Правда, сначало нужно нормальные страховые вырастить
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05

  Rainbow написав:Це не правильно.
ТО для авто 10+ або 20+ років це логічно і зрозуміло, а навіщо новим автомобілям техогляд?

А в чем, по-вашему, ТО заключается? Машины по 2-3 года с пробегами >150 тыс. не редкость. Им ТО не нужен?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:56

ТО и сейчас маршрутки проходят. В каком они состоянии? В моем городе ужас- колеса на ходу отваливаются, про салон и выхлоп вообще молчу. Тоже будет и частниками, за деньги корчи будут ездить
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:12

  Gastarbaiter написав:
  Rainbow написав:Це не правильно.
ТО для авто 10+ або 20+ років це логічно і зрозуміло, а навіщо новим автомобілям техогляд?

А в чем, по-вашему, ТО заключается? Машины по 2-3 года с пробегами >150 тыс. не редкость. Им ТО не нужен?


Всем ТО нужен, особенно чинушам в голове.
Начинать нужно с состояния дорог, а пока это все имитация реформ и грабеж. Хотелось бы дожить до момента принудительного платного прохождения стоматолога раз в полгода, окулиста и всех остальных врачей для моего же здоровья и за мой же счет. А нет денег мы возьмем почку и дадим абонемент на два года... :mrgreen:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:16

"допрацьовується фахівцями МІУ з урахуванням отриманих пропозицій від громадськості". Эх, вот где бы почитать эти пропозиции? Вот прям не терпится. Где ж та громада, что даёт ткие пропозиции?

"иключити можливість поборів із водіїв" Т.е. ТО будет бесплатным? Серьёзно? )))) Или как ещё это можно исключить?
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09

Криклий хочет больше зарабатывать на акредитации тестовых лабораторий? Сколько стоит акредитовать одну станцию тех. осмотра в мин. инфраструктуре? 100-200 тыс. дол?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42

Не нужно вводить людей в заблуждение. Хотят ввести новый налог путём введения разрешений на пользование своим автомобилем. Им нужны деньги. А "техосмотр" - это просто повод. Никому эти техосмотры не нужны и никто их делать не будет. Будут только собирать деньги за разрешение пользоваться личным автомобилем.
Амвросий
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