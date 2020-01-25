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В Україні планують повернути
обов’язковий техогляд для...

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:13

Було б цікаво порівняти кількість ДТП спричинених незадовільним технічним станом автівок, для яких у 2011 році скасовано техогляд з роками до скасування. Я впевнений, що там немає суттєвих змін. Тільки серйозне збільшення таких ДТП могло б бути виправданням для повернення техогляду.
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