В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...

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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:13
Було б цікаво порівняти кількість ДТП спричинених незадовільним технічним станом автівок, для яких у 2011 році скасовано техогляд з роками до скасування. Я впевнений, що там немає суттєвих змін. Тільки серйозне збільшення таких ДТП могло б бути виправданням для повернення техогляду.
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