В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:13
Було б цікаво порівняти кількість ДТП спричинених незадовільним технічним станом автівок, для яких у 2011 році скасовано техогляд з роками до скасування. Я впевнений, що там немає суттєвих змін. Тільки серйозне збільшення таких ДТП могло б бути виправданням для повернення техогляду.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:39
Имел недавно страховой случай, со страховой никаких проблем, выплатили даже больше чем я рассчитывал.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:26
Вы все проспали, они УЖЕ стоят.
Сегодня, например, ехал. Только от Ровно до Киева насчитал с десяток патрулей и стоячих за кустами, почти во всех селах по трассе, там где предусмотрительно оставили белые таблички и 50 - народ едет 80-90 и ловят весьма активно. Прямо у меня на глазах два раза машины жахали.
А с техосмотром... пусть Зе делает В стране, где после Кубы второй по старости автопарк в мире
Это все равно как дважды застрелится, а потом еще и утопится. И будет ЗЕрейтинг - ЗЕРО
Избиратель такую "заботу" точно оценит
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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