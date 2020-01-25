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В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:13
Було б цікаво порівняти кількість ДТП спричинених незадовільним технічним станом автівок, для яких у 2011 році скасовано техогляд з роками до скасування. Я впевнений, що там немає суттєвих змін. Тільки серйозне збільшення таких ДТП могло б бути виправданням для повернення техогляду.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:25
Деньги начали заканчиваться в ход пошли старые схемы.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:39
laa1999 написав:
На самом деле - на Западе -все это делает страховая, и отвечает, если машина куда-то встряла, другого пути -нет. Правда, сначало нужно нормальные страховые вырастить
Имел недавно страховой случай, со страховой никаких проблем, выплатили даже больше чем я рассчитывал.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:26
andrein написав:
После введения техосмотра ещё и гаишников по кустам опять расставят.
Вы все проспали, они УЖЕ стоят.
Сегодня, например, ехал. Только от Ровно до Киева насчитал с десяток патрулей и стоячих за кустами, почти во всех селах по трассе, там где предусмотрительно оставили белые таблички и 50 - народ едет 80-90 и ловят весьма активно. Прямо у меня на глазах два раза машины жахали.
А с техосмотром... пусть Зе делает
В стране, где после Кубы второй по старости автопарк в мире
Это все равно как дважды застрелится, а потом еще и утопится. И будет ЗЕрейтинг - ЗЕРО
Избиратель такую "заботу" точно оценит
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:32
EKO написав:
Сегодня, например, ехал. Только от Ровно до Киева насчитал с десяток патрулей и стоячих за кустами, почти во всех селах по трассе, там где предусмотрительно оставили белые таблички и 50 - народ едет 80-90 и ловят весьма активно. Прямо у меня на глазах два раза машины жахали.
Наконец-то хоть что-то меняется к лучшему.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:44
Slon_Nosov написав:
посвящается тому что деньги которые можно было бы вкинуть в авто, пойдут на взятки....
Так не плати взятки: вкидывай деньги в авто и проходи ТО.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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