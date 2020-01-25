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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00
Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..
З наступного року буде збиратися також податок з транспортних засобів в момент проходження ТО (з усіх). Сума податку приблизно як в кацапстані на сьогоднішній день.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:14
У нас нет такого налога.
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