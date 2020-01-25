В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00
З наступного року буде збиратися також податок з транспортних засобів в момент проходження ТО (з усіх). Сума податку приблизно як в кацапстані на сьогоднішній день.
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awant
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:14
awant написав:
З наступного року буде збиратися також податок з транспортних засобів в момент проходження ТО (з усіх)
- У нас нет такого налога.
- соответственно нет и его ставки
- в следующем году никто не будет проходить ТО
Mind the gap.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:45
vitaliy_berdinskikh
1)Так мы что, уже не идём в Европу?
2)Откуда инфо что не будет?
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finuser382
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:05
finuser382 написав:
1)Так мы что, уже не идём в Европу?
Теряюсь в догадках в связи с чем задан вопрос. В пору обращаться за помощью к залу.
finuser382 написав:
2)Откуда инфо что не будет?
Какая?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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