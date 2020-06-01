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Дивися повний текст Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта \"гра свічок\"?.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:42
Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта "гра свічок"?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта \"гра свічок\"?.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03
Такий "аналітик", що не знає навіть, що військовий збір з ОВДП скасували.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04
ОВДП дуже вигідно купувати за рахунок коштів, виданих на рефінанс. Задумка була непогана, на жаль, поповнила джентельменський набір схематозника.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:38
23 травня 2020 року набрав чинності закон №466-IХ "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", прийнятий Верховною Радою 16.01.2020 року.
В тому числі, нормами Закону передбачено, що з купонного доходу і інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1,5%.
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