Проблема в том, что Вы классику не читаете, а Бетон цитирует.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 тра, 2026 00:56
Додано: П'ят 01 тра, 2026 00:58
Да, только это был муравейник с Ближнего Востока.
Наверное муслимы сбежавшие от войны в Сирии теперь сбежали от войны в Украине.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 04:58
В большинстве строительных компаний чуть бОльших чем сам себе хэндимен, надо иметь OSHA card. Это типа курсов по технике безопасности. Они разняться по количеству часов начитки. Потом сдается экзамен. Это в интересах не только компании, но и работника. В структуре курса входит часть о правах работника.
Ну и в интересах компании естественно.
Далее, если при взятии на работу человек проходит краткий тест или настоящий экзамен, то может работать либо в паре с проверенным работником либо самостоятельно. Электрик или обязан иметь лицензию или работать под чьей-то лицензией. Для получения лицензии необходимо сдать экзамен и надо иметь опыт работы (не помню то-ли 7 то-ли 10 лет). Не знаю как в электрике, а в сантехнике в НЙ получить лицензию очень непросто.
На данный момент не могу сказать, а на момент нашего приезда, квалифицированный сантехник без лицензии получал стандартно 40 долларов в час. Сантехник С лицензией 80 долларов в час. Это ФУЛЛ ТАЙМ РАБОТА НА ДЯДЮ. Не разовые выезды, где сам говоришь таксу. Разовые выезды...скажем, лет 5 назад вызвали сантехника, который жил рядом и за пропайку одного соединения взял ("как со своих") 150 долларов. Ему идти было минут 7, принес с собой баллончик газового турботорч, олово и маленькую болгарку на аккумуляторе. Работы на меньше чем 15 минут. Другой сантехник, правда за более сложную работу (не оченьсложную) взял за 3 часа работы 500 долларов. Еще пара за замену пары метров чугунной трубы взяли 3 куе. Это работа на себя, чтобы снять вопросы. А на дядю 40 и 80 в час. Не сейчас, 5 лет назад.
Естественно, и сантехники и электрики ОБЯЗАНЫ знать коды (нормы) и выполнять их.
Если что-то случится, то сначала вопросы будут к собственнику, он должен будет перенаправить на исполнителя. И в интересах собственника/заказчика, чтобы у исполнителя были лицензия и страховка.
В случае-же когда человек не знает кодов, не имеет опыта и ессесно не имеет лицензии, то он начинает на позиции хелпера/помощника на зп 20-22 доллара в час (опять-же, лет 5 назад). Никто не даст ему какую-то делать более-менее ответственную работу. Так, хелпер сантехника в основном должен быть в состоянии таскать чугуниевые трубы по этажам, "принеси, подержи, зачисть, убери" и после некоторой практики, какую-то неответственную работу. Пока не наберется опыта и не перейдет в разряд нелицензированного рабочего.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 05:10
Да, да, Америка - она такая.
Не то что при товарище сталине!
Я правильно выражаюсь, товарищ берия?
Приехал лет 10 тому назад с Закарпатья молодой парень в США.
В НЙ, если быть точнее.
В Украине был уважаемым человеком.
Работал в офисе, ходил в костюме, ездяил на машине.
Но уехал в США.
И пошел работать сантехником.
Без лицензии.
40 долларов в час.
А жена не доучившись в Украине, взяла несколько семестров изучения бухгалтерии в городском коледже. И пошла работать в "русский бизнес".
Год проработала на 20 долларов в час (примерно 40 куе в год) и пошла уже работать в американскую фирму на 35 долларов в час (примерно 70 куе в год).
Живут скромно, не бухают...потому как верующие, грекокатолики.
Но имеют семейную машинку А4 и у мужа есть рабочий мерс спринтер.
Купили года 4 назад 2бдрм ( 2 спальни и гостинная) в неплохой локации южного Бруклина. Взяли за почти 300 куе. В мортгидж, естественно.
Плачут горючими слезами и наверняка жалеют что приехали в "Америка - она такая".
Додано: П'ят 01 тра, 2026 05:44
Вам з Америки краще видно, Київ порожній чи повний людей.
Миколай, так коли повернетесь до своїх чотирьох квартир у Києві?
Паскуда, кто за тебя воевать будет?
Расскажи нам, сколько лет тюрьмы дают бпгунцам и ухилянтам в США и в Израиле? Пять или десять, сцыкливый ***, который бросил свое имущество, из расчета, что пусть кто то другой за него воюе и умирает?!
Ещё и хватает наглости обвинять в сталинизме или коммунизме тех, кто живёт в Украине и под обстрелами, зимой без отопления и электроэнергии, делает что то полезное для своего государства.
Трусливый п.ц, колбасный эмигрант, который проголосовал за "вайнынебудет", за зелёных популистов-коррупционеров, и сбежавший от них же.
|