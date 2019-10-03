Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР

І заощадити на їх оплаті
З літа 2020 року в Україні запрацювала система автоматичної фото/відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. З цього моменту киянам і гостям столиці почали надходити «листи щастя» – повідомлення про штрафи. Але вони нерідко губляться на пошті, а якщо не сплатити штраф вчасно, то його сума подвоїться. З іншого боку, якщо зробити це в 10-денний строк, то сума, навпаки, буде наполовину меншою. Тому ми перерахували 6 способів дізнатися про свої штрафи заздалегідь і заощадити на їх оплаті.
Дивися повний текст 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР