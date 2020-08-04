Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
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phantom_systems написав: просто дела заводить стало некому.
Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.
По факту не нужна, а пресечь вполне может. Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления, закатывают дебошира в наручники и составляют протокол, затем передают на станции в линейный отдел. Там следователь квалифицирует преступление, оформляет вещдоки и заводит дело.
Это при наличии ТМ в эшелоне. В то же время применение силы пассажирами, по устранению правонарушения, может привести к случайностям, где в качестве пострадавшего будут представлять вора или грабителя, проводнику, не зависимо от результата "большой геморрой". Увы и это реальность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.