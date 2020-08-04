Нагадаємо характеристики Motorola One Fusion +:
Дивися повний текст Motorola One Fusion + виходить на новий ринок.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:09
Motorola One Fusion + виходить на новий ринок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Motorola One Fusion + виходить на новий ринок.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10
За 400 долларов он обречён на провал!!!
А обещали что цена в Украине будет 7500 гривен.
А это около 11000 гривен.
Дорого.
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